أنتم فاسدون لقد قتلتمونا”.. لاعب السّنغال يوبّخ الكاف

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هاجم لاعب منتخب السّنغال كريبين دياتا طاقم تحكيم مباراة الكوت ديفوار في ثمن نهائي الكان مساء أمس الاثنين.
واعتبر اللاعب أنّ منتخب بلاده تعرّض لمظلمة تحكيمية من قبل الغابوني اتشيو، بعدم منحه ركلة جزاء خلال المباراة مقابل منح المنافس ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة. وتهجّم دياتا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واصفا إياه بالفاسد، حيث قال: “لقد قتلتمونا، أنتم فاسدون احتفظوا بكأسكم الإفريقية”.
وأضاف: “لا يمكنك أن تقرّر مصير بلد بأكمله بهذه الطريقة، أن تذهب لمشاهدة الفار وتمنحهم ركلة جزاء، بينما كان إسماعيلا سار يأخذ الكرة لمسافة 40 مترا ويدخل المنطقة ويتعرّض للعرقلة ولا تريد الذهاب لمشاهدة اللقطة، هذا أمر مسيء أنا آسف حقّا لكنهم قتلونا هكذا”.
وتأهّل المنتخب الإيفواري إلى ربع النهائي بعد تفوّقه بركلات الترجيح على حامل اللقب المنتخب السّنغالي.