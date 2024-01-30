هنية يعلّق على اتفاق الهدنة: منفتحون على أيّ مقترح شرط وقف العدوان

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، أنّ الحركة تلقّت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه.

وقال هنيّة إنّه سيزور القاهرة لبحث المقترح، مشدّدا على أنّ “الحركة منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدّي إلى إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة”، مضيفا: “الأولوية هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة”.

وفي سياق متّصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مجلس الحرب ناقش في وقت متأخّر من مساء أمس الاثنين تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بعد محادثات جرت في باريس، وفي حين أشارت قطر والولايات المتحدة إلى حدوث تقدّم في هذا الملف، أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ أيّ اتفاق مرهون بوقف الحرب على غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّ اجتماع مجلس الحرب عقد بعد عودة رئيس الموساد ديفيد برنيع من اجتماع باريس الذي شاركت فيه إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، مضيفة أنّ مجلس الحرب الآن بانتظار الرد الرسمي لحركة حماس على الصفقة المقترحة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ومن معارضين لحكومته بعرقلة المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق يفضي إلى الإفراج عن نحو 130 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل المحافظة على منصبه.

تقدّم في المفاوضات وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّه ناقش مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائهما أمس الجهود المستمرة لإطلاق سراح الأسرى والتوصّل إلى هدنة موسّعة.

وأضاف بلينكن -في مؤتمر صحفي- أنّ الاقتراح المطروح بشأن المحتجزين في غزة قوي ومقنع وأنّ هناك توافقا كبيرا بين الدول المعنية، مشيرا إلى أنّ هناك “بعض الأمل” في نجاح المساعي التي تبذل على هذا الصعيد. من جانبه، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إنّ هناك تقدّما في المفاوضات للتوصّل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس، مشدّدا على أنّها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنّ قطر ليس لها نفوذ على أيّ طرف في ما يخص المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى، ودعا إلى التركيز على إحلال الهدوء في قطاع غزة باعتباره أمرا أساسيا لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية القطرية إنّ رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعرضا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وناقشا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد.