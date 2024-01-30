لبحث الأوضاع في غزّة.. قيادي في حركة حماس يزور الجزائر

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت حركة “حماس”، الثلاثاء، أنّ عضو مكتبها السياسي في غزة باسم نعيم، وصل إلى الجزائر مساء أمس الاثنين، ليبحث مع قادة البلاد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت الحركة، في بيان، أنّ نعيم “سيلتقي مع الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية في الجزائر، خلال الزيارة التي تمتدّ لعدّة أيّام”.

ويُرافق نعيم ممثّل حركة حماس في الجزائر يوسف حمدان.

وأفاد البيان أنّ “وفد الحركة سيضع الأحزاب والشخصيات الجزائرية في صورة حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة وسبل دعم صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأوضاع في الضفة والقدس المحتلة”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجزائر بشأن زيارة القيادي في “حماس” للبلاد. وتأتي الزيارة وسط حركة دبلوماسية ومفاوضات ترعاها مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لتحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الاثنين، “26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء” وتسبّبت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب الأمم المتحدة.