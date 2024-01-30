مقتل شاب عشريني بظروف غامضة في إب

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قُتل شاب في ظروف غامضة في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت مصادر محلية، إن شابا في العشرينات من عمره عثر عليه مقتولا وعليه آثار اعتداء داخل مزرعة والده في قرية “ذي إشراق” بمديرية السياني جنوب محافظة إب.
وأضافت أن الشاب “م أ” والذي كان متواجدا في أرض تابعة لوالده، يعمل فيها مزارعا، عُثر عليه مشنوقا على عمود حديدي مثبت بداخل المزرعة وعليه آثار اعتداء وملابسه ممزقة ما يرجح أن تكون الحادثة جنائية.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الضحية إلى أحد المستشفيات بمدينة إب، غير أنه كان قد فارق الحياة.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية عارمة وارتفاعا كبيرا في معدلات الجريمة والقتل كواحدة من أكثر المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.