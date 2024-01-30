آخر الاخبار

عاجل : اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية وحشد الطاقات تنظيم الدولة يدخل 2024 بقوة.. تفاصيل 8 أيام دامية في 12 دولة بالأرقام ...الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة عدد كبير من جنوده في غزة خلال 24 ساعة الغرفة التجارية بعدن توجه إهانة مستحقة لكل المسؤولين اليمنيين على كافة المستويات حسب توصيف دبلوماسي يمني .. تفاصيل مذكرة استغاثة بالسعودية والإمارات أنتم فاسدون لقد قتلتمونا”.. لاعب السّنغال يوبّخ الكاف هنية يعلّق على اتفاق الهدنة: منفتحون على أيّ مقترح شرط وقف العدوان لبحث الأوضاع في غزّة.. قيادي في حركة حماس يزور الجزائر ما الذي يحدث ولأول مرة في أمريكا .. تحذير خطير وعاجل من 1000 قسيس أسود لبايدن عن حرب غزة مقتل شاب عشريني بظروف غامضة في إب مسلح حوثي يقتحم فصلا دراسياً في إحدى مدارس عمران ويشرح للطلاب تعليم السلاح

مسلح حوثي يقتحم فصلا دراسياً في إحدى مدارس عمران ويشرح للطلاب تعليم السلاح

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات
عدد القراءات 293

اقتحم مسلح حوثي فصلًا دراسيًا للطلاب في إحدى مدراس محافظة عمران.

وقالت مصادر محلية إن مسلحًا حوثيًا اقتحم فصلًا دراسيًا لطلاب الصف الأول.

وأوضحت المصادر أن المسلح حرّض الطلاب على القتال باستخدام البندقية ويدربهم على كيفية استخدامها

إقراء أيضاً
عاجل : اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية وحشد ال
الغرفة التجارية بعدن توجه إهانة مستحقة لكل المسؤولين اليمنيين على كافة المستويات
مقتل شاب عشريني بظروف غامضة في إب
بالتزامن مع التصعيد الحوثي.. عودة طيران اليمنية إلى المسارات الجوية القديمة
بريطانيا ترسل وزير خارجيتها الى سلطنة عمان لبحث هجمات الحوثيين
تصعيد عسكري امريكي وشيك ضد الحوثيين وتغير طارئ في تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول