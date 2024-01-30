مسلح حوثي يقتحم فصلا دراسياً في إحدى مدارس عمران ويشرح للطلاب تعليم السلاح

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اقتحم مسلح حوثي فصلًا دراسيًا للطلاب في إحدى مدراس محافظة عمران.
وقالت مصادر محلية إن مسلحًا حوثيًا اقتحم فصلًا دراسيًا لطلاب الصف الأول.
وأوضحت المصادر أن المسلح حرّض الطلاب على القتال باستخدام البندقية ويدربهم على كيفية استخدامها