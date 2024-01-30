مسلح حوثي يقتحم فصلا دراسياً في إحدى مدارس عمران ويشرح للطلاب تعليم السلاح

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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اقتحم مسلح حوثي فصلًا دراسيًا للطلاب في إحدى مدراس محافظة عمران.

وقالت مصادر محلية إن مسلحًا حوثيًا اقتحم فصلًا دراسيًا لطلاب الصف الأول.

وأوضحت المصادر أن المسلح حرّض الطلاب على القتال باستخدام البندقية ويدربهم على كيفية استخدامها