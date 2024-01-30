بالتزامن مع التصعيد الحوثي.. عودة طيران اليمنية إلى المسارات الجوية القديمة

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قالت مصادر ملاحية أن الولايات المتحدة، أعادت فرض الحظر الجوي على الأراضي اليمنية بالتزامن مع التصعيد الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر.
وأفادت المصادر أن رحلات طيران اليمنية وبلقيس اضطرت إلى العودة إلى المسار القديم الذي كان مفروض ابان الحرب، قبيل الدخول في هدنة منذ أبريل 2022م.
وبحسب المصادر فان طيران اليمنية، غيرت مسارها عبر الخط القديم فوق البحر الأحمر بدلاً عن الخط الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل الشركة ويمر فوق الأراضي اليمنية.
ومنذ الهدنة المنتهية والتي يتم تجديدها كذلك تم فتح مطار صنعاء أمام على خط صنعاء عمان، مع محادثات لتوسيعه إلى وجهات جديدة، قبل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر والذي يتوقع أن ينسف المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية من فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.