بريطانيا ترسل وزير خارجيتها الى سلطنة عمان لبحث هجمات الحوثيين

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 284

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يدعو إلى الاستقرار، وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط،وسط هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر.

وسيلتقي كاميرون، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط، بنظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث كيفية خفض التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم إن هجمات الحوثيين على سفن تابعة لشركات شحن دولية في البحر الأحمر ستكون من المحاور الرئيسية لمناقشاته. وأضافت أن كاميرون سيؤكد التزام بريطانيا بإيصال المساعدات إلى اليمن، وسيحدد الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لردع الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر.

وترجح مصادر مطلعة ان تطلب بريطانيا من عمان التوسط لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

في سياق متصل حث وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الثلاثاء إيران على استخدام نفوذها على الحوثيين وفصائل مسلحة أخرى بالمنطقة لخفض التصعيد.

وكتب في حسابه على منصة إكس "نحن مستمرون في العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".