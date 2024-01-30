تصعيد عسكري امريكي وشيك ضد الحوثيين وتغير طارئ في تعامل الإدارة الأمريكية مع ملف اليمن

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رجحت مصادر مطلعة بعدن أن تشهد الفترة القليلة القادمة تصعيدا أمريكيا غير مسبوق للعمليات العسكرية الموجهة ضد ميلشيا الحوثي في اليمن بالتزامن مع تصعيد مماثل من قبل القوات الأمريكية ضد ميلشيات إيران في كل من العراق وسوريا .
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" ان استهداف ميلشيات موالية لإيران قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل إهانة بالغة للولايات المتحدة وللجيش الأمريكي وبخاصة انه الهجوم تزامن مع تصعيد ميلشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لهجماتها ضد السفن الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي.
وأشارت المصادر الى أن الولايات المتحدة ستلجأ الى استخدام خيار الردع العسكري بشكل مغاير واكثر قوة وقسوة ضد مواقع الميلشيات الموالية لإيران في اليمن والعراق وسوريا منوها الى انه ووفقا لمعلومات موثوقة فإن ثمة تغير وشيك سيطرا في طريقة تعاطي الإدارة الامريكية لملف الأزمة والحرب في اليمن من خلال دعم خيار الحسم العسكري واستعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السيطرة على الحديدة ومدن الموانيء التابعة لها واستكمال معركة تحرير اليمن التي توقفت في العام 2018 م بسبب ابرام اتفاق " ستوكهولم " الذي الزم الجيش الوطني والقوات المشتركة في الساحل الغربي بإعادة الانتشار والتقيد بوقف اطلاق النار في الجبهات بالرغم من عدم احترام الحوثيين للاتفاق وارتكاب الكثير من الخروقات.