أفضل 10 وجهات للسفر حول العالم بينها مدينتين عربيتين

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حافظت دبي على صدارة قائمة أفضل وجهات السفر العالمية للعام الثالث على التوالي، بحسب تصنيف استند لتقييمات المسافرين لموقع السفر "تريب أدفايزور".

ويتم تحديد التصنيف بناء على تقييمات المسافرين لأماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها في الوجهة.

وشملت أفضل 10 وجهات للسفر مدينتين عربيتين وهما دبي الإماراتية ومراكش المغربية، التي جاءت في المرتبة الثامنة.

وفيما يلي أفضل وجهات السفر حول العالم بناء على تقييمات المسافرين لموقع السفر "تريب أدفايزور" (TripAdvisor):