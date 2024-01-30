الدولار اليوم بـ 1635.. مناشدة عاجلة للسعودية والإمارات للتدخل وانقاذ العملة اليمنية

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وجهت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن مناشدة عاجلة للقيادة السعودية والإماراتية، طالبتها بالتدخل العاجل لإيقاف تدهور العملة الوطنية.
يأتي ذلك فيما تشهد العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تراجع كبير في قيمتها مسجلة ارقاما قياسية غير مسبوقة.
وتخطى سعر صرف الدولار الواحد حاجز ال1600 ريال يمني خلال الايام الثلاثة الماضية، وسجلت تدوالات اليوم الثلاثاء تراجع الريال الى 1635 مقابل الدولار الواحد، وفق مصادر مصرفية في عدن.
بيان الغرفة التجارية- اطلع عليه محرر مأرب برس- خاطب السعودية والامارات بالقول: ''نطلعكم على ما يعانيه أشقاؤكم من ترد مستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة في مقابل التدهور المستمر في أسعار العملة".
واضاف بيان المناشدة:''نشعر بالكثير من القلق لتبعات الوضع الحالي، والذي سيقود حتما للكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت وشيكة، وبدأت بعضها تلوح في الأفق، وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته''.
وتابع:'' لإيماننا بقوة الروابط الأخوية بيننا وبينكم، ولإدراكنا مدى اهتمامكم الكبير بالوضع في اليمن رأينا أن نخاطبكم بشكل مباشر آملين تدخلكم في دعم العملة اليمنية وإيقاف تدهورها كما هي مواقفكم المعهودة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي وسريع على إيقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس وتحسين معيشتهم".
وامس الاثنين قالت وكالة سبأ ان الحكومة ناقشت في اجتماع عبر الاتصال المرئي "المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".