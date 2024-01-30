روسيا تقول أنها مستمرة في جهودها لتجنب زيادة التصعيد في اليمن

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف في تغريدة على منصة "إكس" انه اجتع مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وناقش مع الأحداث الأخيرة في اليمن.

وأشار المسؤول الروسي إلى "جهود روسيا المستمرة، التي ترمي إلى تجنب زيادة التصعيد في اليمن والمياه المحيطة بها، والبحث عن طرق للتغلب على التوترات الجديدة".

بدورها قالت وكالة سبأ الحكومية انه جرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات في اليمن والمنطقة، وآفاق العملية السياسية على ضوء تلك التطورات، والجهود التي تبذلها روسيا للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار، وأهمية التنسيق المشترك لتحقيق السلام في اليمن.

وسبق أن حذرت روسيا، من أن ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على الصعيد الإقليمي.

وقالت السفارة الروسية لدى اليمن، في بيان سابق نشرته عبر منصة إكس، إن "الممثل الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل وفدا من الحوثيين برئاسة محمد عبدالسلام.

وأضافت السفارة، أنه "خلال المحادثة الموضوعية تمت مناقشة متعمقة حول التسوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن والتي تستمر منذ ما يقرب من تسع سنوات".

وتابعت "تم التأكيد على أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئة الظروف اللازمة بسرعة لإقامة حوار وطني واسع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأشارت السفارة إلى أن النقاش "أولى اهتماما خاصا للتطورات المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك تفاقم الوضع في البحر الأحمر".

واضافت "تمت إدانة ضربات بالصواريخ والقنابل التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على الصعيد الإقليمي".