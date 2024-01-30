تعرف على خصم منتخب المغرب القادم اذا استطاع اسود الأطلس تجاوز جنوب افريقيا في مباراة اليوم

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يخوض منتخب المغرب، اليوم الثلاثاء مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا أمام جنوب إفريقيا، بدفعة معنوية بعد عودة مدربه وليد الركراكي.
وعلى ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، يدخل منتخب المغرب الذي تصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا بسبع نقاط من الفوز على تنزانيا 3-0 ، والتعادل أمام الكونغو الديموقراطية 1-1 ثم الفوز على زامبيا 1-0.
ويعود وليد الركراكي لقيادة فريقه من الملعب بعد إلغاء عقوبته، وبعد غيابه عن دكة البدلاء في لقاء زامبيا إثر إيقافه أربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، لأسباب انضباطيه على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية المواجهة ضد الكونغو الديموقراطية والمشادة مع مدافعها وقائدها شانسيل مبيمبا.
ولعب المنتخبان في مجموعة واحدة في تصفيات البطولة ، فتبادلا الفوز كل على ملعبه 2-1.
ويواجه الفائز من هذه المباراة منتخب الرأس الأخضر في 3 فبراير على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.
والمنتخب المغربي هو الوحيد المتبقي الممثل للعرب في البطولة الافريقية بعد مغادرة تونس والجزائر ومصر وموريتانيا تواليا.
تنطلق المباراة الساعة 11:00م بتوقيت مكة