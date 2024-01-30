الأخضر السعودي يسعى لتجاوز عقبة الشمشون الكوري.. اليكم توقيت المباراة وأرقام قبل المواجهة

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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يسعى المنتخب السعودي لتجاوز عقبة نظيره الكوري الجنوبي في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023™ على أرضية ستاد المدينة التعليمية المونديالي اليوم الثلاثاء.

واستعاد الأخضر السعودي خدمات الثنائي حسان التمبكتي وعبد الرحمن غريب اللذين عادا إلى التدريبات الجماعية.

على الطرف المقابل أنهت كوريا الجنوبية تحضيراتها للموقعة المرتقبة ضد السعودية برغبة مواصلة المشوار أملاً في تحقيق لقبها الثالث في البطولة.

وتنطلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة

أرقام تسبق اللقاء:

- لم يخسر المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في 4 مواجهاتٍ سابقة بكأس آسيا (فاز 1 تعادل 3)، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 في دور المجموعات في 2007. في الواقع تفوّق المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري في المواجهتين السابقتين بالأدوار الإقصائية (بركلات الترجيح في نهائي 1988 وفي نصف نهائي 2000).

- خسر المنتخب السعودي آخر مباراتين له بالأدوار الإقصائية في كأس آسيا بذات النتيجة 0-1، وكانت هذه المرة الوحيدة التي خسر خلالها مباراتين متتاليتين بهذه الأدوار في البطولة.

- نجح منتخب كوريا الجنوبية في الفوز في أول مباراةٍ له بالأدوار الإقصائية في آخر 4 نسخٍ من البطولة، واستقبل خلالها هدفاً واحداً فقط، آخر مرةٍ خسر خلالها أول مباراةٍ بهذه الأدوار تعود لـ2004 (3-4 ضد ايران في ربع النهائي).

- يمتلك منتخبا كوريا الجنوبية (88.2%) والسعودية (88.1%) أعلى نسبةٍ في دقة التمريرات بكأس آسيا 2023، بينما مرر منتخب كوريا الجنوبية أعلى عددٍ من التمريرات في البطولة 2099.

- لم يصنع أي لاعبٍ فرصاً للتسجيل في كأس آسيا 2023 أكثر من ثنائي كوريا الجنوبية لي كانغ إن (9) ولي جاي سونغ (8). قدّم لي كانغ إن تمريرة حاسمة واحدة في هذه البطولة بينما لم يقدّم لي جاي سونغ أي تمريرة حاسمة.