اتهامات جديدة تؤكد تورط إيران في مساعدة الحوثيين على استهداف السفن

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قال قائد الأسطول الخامس الأمريكي، تشارلز برادفورد كوبر، أن إيران تدعم الحوثيين في اليمن بالمعلومات الاستخبارية لاستهداف الجيش الأمريكي والملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي.
واوضح كوبر أن صواريخ ومسيّرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها في البحر الأحمر، خلال 75 ثانية، بمجرد إطلاقها، في حين لا تملك قواته سوى ما بين 9 و15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط صاروخ أو مسيّرة حين يطلقها الحوثيون.
وأوضح ،في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، أنه لم يسبق لأحد استهداف سفن تجارية أو سفن البحرية الأمريكية بصواريخ باليستية.
وفي حين اتهم إيران بدعم الحوثيين بالمعلومات الاستخبارية، أكد أن بلاده لا تسعى إلى الانخراط في حرب مع طهران.