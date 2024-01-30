تحكم بأجهزتك بمجرد التفكير.. ماذا يعني نجاح زرع شريحة بدماغ الإنسان إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان l أمريكا تعلن 5 ملايين دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على مسؤول من عهد البشير كوريا الشمالية تتحدى الغرب في أحدث تجاربها العسكرية..وتعلن إطلاق عدداً من صواريخ كروز صحيفة تكشف عن خيارات أميركية مطروحة للرد على ضربة الأردن نبأ صادم للحوثيين من هذه الجبهة.. كمين محكم للجيش يحصد عشرات القتلى وا لجرحى وصيد ثمين برتبة عقيد - صور اعلان مشترك لأكبر دولتان عربيتان يفاجأ واشنطن ولندن .. هجمات الحوثيين وحرب غزة .. تحذيرات من اشتعال المنطقة تحذيرات إيرانية تربك تحركات حوثية مكثفة بالقرب من سواحل اليمن الجنوبية لاول مرة امريكا تكشف : هكذا سيكون ردنا الضارب على إيران القسام تبث الرعب لدى الكيان الصهيوني بمشاهد جديدة ..دبابات محترقة في كل مكان
بعد أن أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركة "نيورالينك"، نجاح عملية زرع شريحة دماغية برأس أول مريض من البشر، يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة ملحة: "ما الهدف؟ ماذا يعني ذلك؟ ماذا يمكنني كإنسان أن أفعل بتلك الشريحة؟ وكيف سأستفيد منها؟". شريحة دماغية -
حيث قال إن الشريحة الثورية "تمكنك من التحكم في هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالهما أي جهاز تقريبًا، بمجرد التفكير".
مالك منصة "إكس" أضاف "سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.. تخيل لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف".
وأفادت شركة "نيورالينك" على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابون بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.
ماسك كان قد أعلن أن النتائج الأولية لزراعة الشريحة التي تسمى "تيليباثي" Telepathy "تظهر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد". ويصف المعهد الوطني لصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان. إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان الأخيرة ذكاء اصطناعيإيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان وواجهت "نيورالينك" دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها.
وذكرت وكالة "رويترز" هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأميركية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة.
وقُدرت قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار في يونيو الماضي. وكان 4 مشرعين طلبوا في أواخر نوفمبر من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود منها الشلل وتورم الدماغ