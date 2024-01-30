تحكم بأجهزتك بمجرد التفكير.. ماذا يعني نجاح زرع شريحة بدماغ الإنسان إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان l أمريكا تعلن 5 ملايين دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على مسؤول من عهد البشير كوريا الشمالية تتحدى الغرب في أحدث تجاربها العسكرية..وتعلن إطلاق عدداً من صواريخ كروز صحيفة تكشف عن خيارات أميركية مطروحة للرد على ضربة الأردن نبأ صادم للحوثيين من هذه الجبهة.. كمين محكم للجيش يحصد عشرات القتلى وا لجرحى وصيد ثمين برتبة عقيد - صور اعلان مشترك لأكبر دولتان عربيتان يفاجأ واشنطن ولندن .. هجمات الحوثيين وحرب غزة .. تحذيرات من اشتعال المنطقة تحذيرات إيرانية تربك تحركات حوثية مكثفة بالقرب من سواحل اليمن الجنوبية لاول مرة امريكا تكشف : هكذا سيكون ردنا الضارب على إيران القسام تبث الرعب لدى الكيان الصهيوني بمشاهد جديدة ..دبابات محترقة في كل مكان
قال إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة يوم الأحد وإنه يتعافى بشكل جيد.
وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) الاثنين "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".
ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.
وقال ماسك في منشور منفصل على (إكس) إن شريحة نيورالينك سيُطلق عليه اسم (تيليباثي).
وأفادت نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.
واجهت نيورالينك دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت رويترز هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأميركية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة.
وقُدرت قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار في يونيو الماضي. وكان أربعة مشرعين طلبوا في أواخر نوفمبر من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود منها الشلل وتورم الدماغ