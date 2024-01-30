إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان l أمريكا تعلن 5 ملايين دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على مسؤول من عهد البشير كوريا الشمالية تتحدى الغرب في أحدث تجاربها العسكرية..وتعلن إطلاق عدداً من صواريخ كروز صحيفة تكشف عن خيارات أميركية مطروحة للرد على ضربة الأردن نبأ صادم للحوثيين من هذه الجبهة.. كمين محكم للجيش يحصد عشرات القتلى وا لجرحى وصيد ثمين برتبة عقيد - صور اعلان مشترك لأكبر دولتان عربيتان يفاجأ واشنطن ولندن .. هجمات الحوثيين وحرب غزة .. تحذيرات من اشتعال المنطقة تحذيرات إيرانية تربك تحركات حوثية مكثفة بالقرب من سواحل اليمن الجنوبية لاول مرة امريكا تكشف : هكذا سيكون ردنا الضارب على إيران القسام تبث الرعب لدى الكيان الصهيوني بمشاهد جديدة ..دبابات محترقة في كل مكان قائد بالأسطول الأمريكي: هكذا سنضرب قلب إيران
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستقدم مبلغا يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساهم في القبض على متعاون سابق مع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ويتعلق هذا الإعلان بأحمد هارون، أحد المتعاونين السابقين مع عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان بين عامي 2003 و2004، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وقال الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: "من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه".
وأضاف أن "هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم".
وكان هارون وزيرا في نظام البشير وكذلك حاكما لولاية جنوب كردفان السودانية. ومتحدثا عبر دائرة تلفزيونية أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه توصل إلى "استنتاجات واضحة" مفادها أن "هناك سببا للاعتقاد بأن جرائم ينص عليها نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور".
كما أعرب كريم خان عن قلقه من أن الصراع في دارفور يمكن أن يسقط في غياهب النسيان بسبب العدد المتزايد من الصراعات في كل أنحاء العالم.
وقال للمجلس "إذا حدث هذا ستكون هذه ثاني مرة يتعرض شعب دارفور للظلم... وعلينا بشكل جماعي ألا نسمح بحدوث ذلك