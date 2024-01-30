كوريا الشماليةتتحدى الغرب في أحدث تجاربها العسكرية.. إطلاق عدداً من صواريخ كروز

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، الثلاثاء، عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيول "رصدت صواريخ كروز عدة (غير محددة) أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7:00" بالتوقيت المحلي (2200 الاثنين بتوقيت غرينتش).

وذكرت الهيئة في بيان أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة "جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة".

وتابعت "نراقب أنشطة كوريا الشمالية عن كثب".

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وهذا خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

والأربعاء، أطلقت بيونغ يانغ أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات. كما أجرت اختبارا آخر الأحد وفقا لسيول