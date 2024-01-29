نبأ صادم للحوثيين من هذه الجبهة.. كمين محكم للجيش يحصد عشرات القتلى وا لجرحى وصيد ثمين برتبة عقيد - صور

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين بنيران قوات الجيش في كمين محكم نصبته قوات العمالقة عقب محاولة المليشيات لتنفيذ عملية تسلل فاشلة باتجاه مواقع الجيش في جبهة القويم بوادي خِرْ في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة.



وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن الكمين الذي نصبته قوات العمالقة نتج عنه مصرع اكثر من 20 عنصرا حوثياً وجرح 15 آخرين بينما تم اسر اكثر من 30 حوثياً بينهم قيادي برتبة عقيد من محافظة عمران واخر برتبة مقدم من البيضاء.



وأوضحت المصادر بأن أسرى الحوثيين اللذين وقعوا في الكمين هم من ابناء قبائل الملاجم وآل العواضي والحداء ومحافظات ذمار وحجة و مأرب.