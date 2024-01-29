نبأ صادم للحوثيين من هذه الجبهة.. كمين محكم للجيش يحصد عشرات القتلى وا لجرحى وصيد ثمين برتبة عقيد - صور اعلان مشترك لأكبر دولتان عربيتان يفاجأ واشنطن ولندن .. هجمات الحوثيين وحرب غزة .. تحذيرات من اشتعال المنطقة تحذيرات إيرانية تربك تحركات حوثية مكثفة بالقرب من سواحل اليمن الجنوبية لاول مرة امريكا تكشف : هكذا سيكون ردنا الضارب على إيران القسام تبث الرعب لدى الكيان الصهيوني بمشاهد جديدة ..دبابات محترقة في كل مكان قائد بالأسطول الأمريكي: هكذا سنضرب قلب إيران كم تبقى من أنفاق حماس سليمة؟ تقرير أمريكي يكشف المفاجأة بعد أشهر من الحرب ووزارة الأوقاف تبدا تحركاتها لجدولة رحلات حجاج الجو الخطوط اليمنية واتحاد الوكالات أسعار النفط تقفز بعد هجوم الحوثيين على ناقلة وقود أخطر أزمة داخلية تواجهها إدارة بايدن ..ولاية تكساس تستعد للانفصال وتزيل العلم الوطني للولايات المتحدة وتبدا التعبئة العسكرية استعدادا لحرب محتملة
سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين بنيران قوات الجيش في كمين محكم نصبته قوات العمالقة عقب محاولة المليشيات لتنفيذ عملية تسلل فاشلة باتجاه مواقع الجيش في جبهة القويم بوادي خِرْ في مديرية بيحان غرب محافظة شبوة.
وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن الكمين الذي نصبته قوات العمالقة نتج عنه مصرع اكثر من 20 عنصرا حوثياً وجرح 15 آخرين بينما تم اسر اكثر من 30 حوثياً بينهم قيادي برتبة عقيد من محافظة عمران واخر برتبة مقدم من البيضاء.
وأوضحت المصادر بأن أسرى الحوثيين اللذين وقعوا في الكمين هم من ابناء قبائل الملاجم وآل العواضي والحداء ومحافظات ذمار وحجة و مأرب.