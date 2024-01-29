تحذيرات إيرانية تربك تحركات حوثية مكثفة بالقرب من سواحل اليمن الجنوبية لاول مرة امريكا تكشف : هكذا سيكون ردنا الضارب على إيران القسام تبث الرعب لدى الكيان الصهيوني بمشاهد جديدة ..دبابات محترقة في كل مكان قائد بالأسطول الأمريكي: هكذا سنضرب قلب إيران كم تبقى من أنفاق حماس سليمة؟ تقرير أمريكي يكشف المفاجأة بعد أشهر من الحرب ووزارة الأوقاف تبدا تحركاتها لجدولة رحلات حجاج الجو الخطوط اليمنية واتحاد الوكالات أسعار النفط تقفز بعد هجوم الحوثيين على ناقلة وقود أخطر أزمة داخلية تواجهها إدارة بايدن ..ولاية تكساس تستعد للانفصال وتزيل العلم الوطني للولايات المتحدة وتبدا التعبئة العسكرية استعدادا لحرب محتملة ولادة حيوان برأس إنسان وبيطريون يكشفون الاسباب إحباط هجوم على ثالث أكبر مصفاة للنفط
اكدت مصادر عسكرية مطلعة أن ثمة تحركات مكثفة ومريبة للحوثيين في مناطق سيطرتهم المتاخمة للسواحل الجنوبية في البحر الأحمر مشيرة الى أن الميلشيا تقوم بنقل أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومتوسطة الى عدة مواقع تتمركز فيها عناصرها بهذه المناطق وهو ما يكشف عن استعدادات طارئة لمواجهة تصعيد عسكري محتمل ضد الميلشيا يتطلب تعزيز القدرات التسليحية والهجومية .
وأشارت المصادر الى أن معلومات موثوقة تؤكد ان ميلشيا الحوثي تلقت تحذيرات مشددة من إيران باعتزام الولايات المتحدة شن هجمات غير مسبوقة على مواقع الميلشيا في اليمن وذلك في اطار رد عسكري موسع للقوات الامريكية على الهجوم المباغت الذي تعرضت له قاعدة أمريكية في شمال شرق الأردن مما تسبب في مقتل واصابة عشرات من الجنود الأمريكييين .
ولفتت المصادر الى أن هناك توجسات واضحة لدى ميلشيا الحوثي من أن الولايات المتحد قد تلجأ الى شن عمليات عسكرية قاسية وموسعة ووشيكة تستهدف مواقع الميلشيات الموالية لإيران في العراق واليمن وسوريا عقب تعرض قاعدتها في شمال شرق الأردن لهجوم غير مسبوق يعد الأول من نوعه منذ بدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتزامن تصعيد الحوثيين لمظاهر التأهب في مناطق سيطرتهم المتاخمة للسواحل الجنوبية مع اعلان الحرس الثوري الإيراني رفع مستوى التأهب وتغيير وحدات الدفاع الجوي الإيرانية مستوى استعدادها القتالي إلى اللون الأحمر.