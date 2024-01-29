القسام تبث الرعب لدى الكيان الصهيوني بمشاهد جديدة ..دبابات محترقة في كل مكان

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة تُظهر استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خانيونس.

وتُظهر المشاهد لحظة قيام مقاتلي القسام باكتشاف الآليات الصهيونية واستهدافها بشكل مباشر ومن مسافات قريبة.

كما يوضح الفيديو المعارك الدائرة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وتبين لحظة تدمير عدة دبابات إسرائيلية متوغلة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان عسكري لاحق، أعلنت الكتائب، أنها “استهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105″ في منطقة جورة العقاد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.