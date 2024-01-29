قائد بالأسطول الأمريكي: هكذا سنضرب قلب إيران

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رجح القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، مخططات بلاده للرد على الضربات المدعومة من إيران، على مواقع أمريكية.

وفي تصريح لـمحطة “إن بي سي”، قال القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، أدميرال جيم ستافريديس: “الخطط المطروحة للرد هي ضرب مواقع داخل إيران بصواريخ “كروز” متطورة”.

وأضاف الأدميرال ستافريديس: “ردّنا قد يستهدف مواقع على الساحل الإيراني ومنصات نفط وغاز إيرانية”.

وارتفعت الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، إلى “ضرب إيران”، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية شمال شرقي الأردن، وفق واشنطن، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.

واتهمت واشنطن الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدة بالرد “في الوقت وبالطريقة التي نختارها”، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وقال السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام: “يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع الوكلاء الإيرانيين الذين تفضلهم، لكن ذلك لن يردع العدوان الإيراني”.

وأضاف: “إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل قواتنا، لكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل”.

وطالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بـ”رد عسكري مدمر”، على ما وصفه بـ”القوات الإرهابية الإيرانية”، واصفا بايدن بـ”الجبان ما لم يفعل ذلك”.

وذكر كوتون: “شجع جو بايدن إيران لسنوات من خلال التسامح مع الهجمات على قواتنا. ترك قواتنا تتعرض للخطر، والآن قتل 3 وأصيب العشرات، للأسف كما توقعت أن يحدث منذ أشهر”.