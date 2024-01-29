ووزارة الأوقاف تبدا تحركاتها لجدولة رحلات حجاج الجو الخطوط اليمنية واتحاد الوكالات

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في إطار الاستعدادات والتنسيق لدخول الراغبين بالحج إلى الأراضي المقدسة عبر الجو، بحث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم، في مكتب شؤون حجاج اليمن، بمكة المكرمة، أوجه التعاون مع قيادة الخطوط الجوية اليمنية وقيادة وممثلي اتحاد الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج.

وناقش اللقاء تخفيض أسعار تذاكر طيران الحجاج، جداول الرحلات ومدى مواءمتها مع برامج التسكين لوكالات الحج المعتمدة في الذهاب والعودة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة - قطاع الحج والعمرة - والوكالات المفوجة للحجاج والخطوط الجوية اليمنية في مايتعلق بعدد الحجاج المسافرين جوًا وتواريخ رحلاتهم وأماكن سكنهم بشكل مجموعات محددة، بما يسهل عملية النقل والحفاظ على أمتعة الحجاج.

حضر اللقاء الأستاذ محسن علي حيدرة قاسم نائب المدير العام للشؤون التجاريه- الخطوط الجوية اليمنية، وعبدالحكيم علي صالح مدير مكتب اليمنية بمنطقة جدة ومراد الخليدي مدير المبيعات بمكتب اليمنيه بجدة، وحضر عن القطاع الخاص باسل حزام الأصبحي رئيس الاتحاد السياحي اليمني، وخالد العلي، وأحمد عبدالوهاب، مهدي طاهر.