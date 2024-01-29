أسعار النفط تقفز بعد هجوم الحوثيين على ناقلة وقود

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 358

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 1%، اليوم الاثنين، من جراء مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا المتخصصة بالمعادن والطاقة في البحر الأحمر.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

ووفق وكالة "رويترز"، زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً إلى 84.38 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 23:41 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولاراً.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً إلى 78.79 دولاراً للبرميل.



ونقلت الوكالة عن محللي إيه.إن.زد قولهم: إن "تعطل الإمدادات كان محدوداً لكن ذلك تغير يوم الجمعة؛ بعد أن أصيبت ناقلة نفط تعمل لحساب ترافيجورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن".

وأضافوا: "مع تعرض ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لخطر الهجوم في الوقت الراهن فمن المرجح أن تعيد السوق تسعير المخاطر المتعلقة بتعطل الإمدادات".

وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا، في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية، توقعات الطلب.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+" عبر الإنترنت في الأول من فبراير لمناقشة تطورات النفط.

ومن المرجح، وفق وسائل إعلام، أن تقرر "أوبك+" مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جداً لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.

وأمس الأحد، أعلنت شركة "ترافيغورا" التجارية إخماد الحريق الذي نشب في صهريج شحن بالناقلة البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن، إثر استهدافها من قبل الحوثيين.

وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، وقد تسببت بمضاعفة تكلفة النقل نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوبي أفريقيا، والذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا أسبوعاً تقريباً.