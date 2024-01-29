ولادة حيوان برأس إنسان وبيطريون يكشفون الاسباب

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أثارت ولادة حيوان غريب الملامح دهشة عارمة في إحدى قرى تايلند، إذ بدا جسمه أشبه بالماعز لكنَّ رأسه في صورة رأس إنسان.

وأوضح أطباء بيطريون أن المظهر الغريب للماعز يرجع إلى نقص الكالسيوم، ما يؤدي إلى تشكيل رأس الحيوان بصورة غير طبيعية، مشيرين إلى اعتقادهم بأن فرص بقاء الحيوان على قيد الحياة ضئيلة.

ولم تكن هذه الظاهرة الغريبة جديدة من نوعها، فقد شهدت قرية جانجابور بولاية آسام شمال شرقي الهند في ديسمبر 2021 واقعة شبيهة، حينما أصيب مزارع هندي بالدهشة لحظة ولادة عنزة بوجه إنسان.

وأوضح المزارع شاكر داس أن الحيوان المولود بدا بوجه منتفخ ويشبه رأسه رأس الإنسان، لافتًا إلى أن جيرانه هرعوا إلى منزله لمشاهدة ذلك المنظر العجيب الذي تركهم مصدومين.

وفي نوفمبر 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ماعزًا حديث الولادة له وجه يشبه وجه الإنسان، وعيناه منتفختان ومتقاربتان، ما أثار قلق سكان قرية في ولاية ماديا براديش الهندية.

وأوضح طبيب بيطري يدعى ماناف سينغ أن الماعز حديث الولادة يعاني حالة يُطلق عليها «عسر الهضم الرأسي»، مشيرًا إلى أنها تحدث في واحد من كل 50 ألف حيوان.