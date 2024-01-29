تحذيرات إيرانية تربك تحركات حوثية مكثفة بالقرب من سواحل اليمن الجنوبية لاول مرة امريكا تكشف : هكذا سيكون ردنا الضارب على إيران القسام تبث الرعب لدى الكيان الصهيوني بمشاهد جديدة ..دبابات محترقة في كل مكان قائد بالأسطول الأمريكي: هكذا سنضرب قلب إيران كم تبقى من أنفاق حماس سليمة؟ تقرير أمريكي يكشف المفاجأة بعد أشهر من الحرب ووزارة الأوقاف تبدا تحركاتها لجدولة رحلات حجاج الجو الخطوط اليمنية واتحاد الوكالات أسعار النفط تقفز بعد هجوم الحوثيين على ناقلة وقود أخطر أزمة داخلية تواجهها إدارة بايدن ..ولاية تكساس تستعد للانفصال وتزيل العلم الوطني للولايات المتحدة وتبدا التعبئة العسكرية استعدادا لحرب محتملة ولادة حيوان برأس إنسان وبيطريون يكشفون الاسباب إحباط هجوم على ثالث أكبر مصفاة للنفط
أثارت ولادة حيوان غريب الملامح دهشة عارمة في إحدى قرى تايلند، إذ بدا جسمه أشبه بالماعز لكنَّ رأسه في صورة رأس إنسان.
وأوضح أطباء بيطريون أن المظهر الغريب للماعز يرجع إلى نقص الكالسيوم، ما يؤدي إلى تشكيل رأس الحيوان بصورة غير طبيعية، مشيرين إلى اعتقادهم بأن فرص بقاء الحيوان على قيد الحياة ضئيلة.
ولم تكن هذه الظاهرة الغريبة جديدة من نوعها، فقد شهدت قرية جانجابور بولاية آسام شمال شرقي الهند في ديسمبر 2021 واقعة شبيهة، حينما أصيب مزارع هندي بالدهشة لحظة ولادة عنزة بوجه إنسان.
وأوضح المزارع شاكر داس أن الحيوان المولود بدا بوجه منتفخ ويشبه رأسه رأس الإنسان، لافتًا إلى أن جيرانه هرعوا إلى منزله لمشاهدة ذلك المنظر العجيب الذي تركهم مصدومين.
وفي نوفمبر 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ماعزًا حديث الولادة له وجه يشبه وجه الإنسان، وعيناه منتفختان ومتقاربتان، ما أثار قلق سكان قرية في ولاية ماديا براديش الهندية.
وأوضح طبيب بيطري يدعى ماناف سينغ أن الماعز حديث الولادة يعاني حالة يُطلق عليها «عسر الهضم الرأسي»، مشيرًا إلى أنها تحدث في واحد من كل 50 ألف حيوان.