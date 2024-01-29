إحباط هجوم على ثالث أكبر مصفاة للنفط

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أعلن ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا عن محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة اليوم الاثنين.
وكتب يفرايف عبر "تلغرام": "أحبط نظام الحرب الإلكترونية الخاص بمصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" هجوما بطائرة بدون طيار".
وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق، مضيفا أن كالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل في الموقع.
وتعالج مصفاة "سلافنفط-يانوس" ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنويا.
وفي عام 2022، احتلت الشركة المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا.
ومن منتجات المصفاة بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات