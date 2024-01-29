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إحباط هجوم على ثالث أكبر مصفاة للنفط

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن ميخائيل يفرايف حاكم مقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا عن محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة اليوم الاثنين.

وكتب يفرايف عبر "تلغرام": "أحبط نظام الحرب الإلكترونية الخاص بمصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" هجوما بطائرة بدون طيار".

وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو اندلاع حريق، مضيفا أن كالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة تعمل في الموقع.

وتعالج مصفاة "سلافنفط-يانوس" ما متوسطه 15 مليون طن من النفط سنويا.

وفي عام 2022، احتلت الشركة المركز الثالث من حيث حجم تكرير النفط في روسيا.

ومن منتجات المصفاة بنزين السيارات ووقود الديزل وكيروسين الطائرات

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