هجوم حوثي جديد يستهدف سفينة حربية أميركية في خليج عدن

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قال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، يحيى سريع، اليوم (الاثنين)، إنها أطلقت صاروخاً على سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها في خليج عدن أمس، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف في بيان أن السفينة التي استهدفها الحوثيون، وتدعى «لويس بي. بولر»، من ضمن مهامها تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأميركية «التي تشارك في العدوان على بلدنا».
وأكد المتحدث في بيانه أن الحوثيين مستمرون في تنفيذ قرارهم «منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي».
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين أكثر من مرة هذا الشهر بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامناً مع قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.