صورة من أحد المحافظات اليمنية تثير غضب القناة 12 الإسرائيلية.. وتعلق هذا ما يحدث في اليمن

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نشرت القناة 12 العبرية صورة لافتة وغير مسبوقة لأحد المحال التجارية بشارع "العدين" في محافظة أب وسط اليمن ويحمل اسم " مجمع طوفان الأقصى" .
وعلقت القناة العبرية على الصورة التي نشرتها في منصة أكس " في اليمن غيروا أسماء بعض المحال التجارية إلى اسم "طوفان الأقصى السابع من أكتوبر".
وشهدت العديد من الشوارع والأسواق العامة في اليمن ظهورا لافتا للمحال والمعارض التجارية التي بادرت الى تغيير اسمائها والاستعاضة عنها بأسماء ترمز للمقاومة الفلسطينية مثل " طوفان الأقصى " وأبو عبيدة " و"غزة " في محاولة للتعبير عن الاعتداد ببسالة المقاومة والتأييد الشعبي لها في مواجهة العدوان الاسرائيلي السافر.