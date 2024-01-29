مصادر دبلوماسية تكشف لمأرب برس عن رفض روسيا الاتحادية طلبا حوثيا يتعلق بتغيير موقف موسكو الدبلوماسي من حكومة الانقلاب بصنعاء

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن رفض روسيا الاتحادية طلبا تقدمت به جماعة الحوثي بالاعتراف الرسمي بشرعية الحكومة الانقلابية بصنعاء.

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن وفد جماعة الحوثي برئاسة الناطق الرسمي "محمد عبد السلام " نقل رسالة من قيادة المليشيا الى الحكومة لروسية اثناء زيارته الراهنة لموسكو تضمنت طلب اعتراف رسمي من قبل روسيا الإتحادية بشرعية الحكومة الانقلابية بصنعاء .

وأشارت المصادر الى أن الحكومة الروسية اعتذرت عن التعاطي الإيجابي مع طلب قيادة الحوثيين لاعتبارات تتعلق بكون هناك حكومة يمنية معترف بها دوليا تمتلك ممثلية دبلوماسية رسمية في موسكو ورغبة روسيا في دفع عملية السلام في اليمن عبر تشجيع التوافق بين الأطراف اليمنية على التوصل لتسوية سياسية وان موسكو ترغب ان تكون جزء من الحل في اليمن وليس المشكلة.