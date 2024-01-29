بعد الحرب والحصار عليها من دول الغرب في غزة ..صحيفة أمريكية مشهورة تكشف تفاصيل القصة في 12 موظف ب أونروا صورة من أحد المحافظات اليمنية تثير غضب القناة 12 الإسرائيلية.. وتعلق هذا ما يحدث في اليمن مصادر دبلوماسية تكشف لمأرب برس عن رفض روسيا الاتحادية طلبا حوثيا يتعلق بتغيير موقف موسكو الدبلوماسي من حكومة الانقلاب بصنعاء تحرك جديد لـ الرئاسي يهدف الى تضييق الخناق على المليشيات مالياً وسياسياً ميلشيا الحوثي تدشن حملات تحشيد قسرية في ثلاث محافظات يمنية للدفع بتعزيزات جديدة الى جبهات مأرب والجوف وشبوة ملخص ما حدث في مباراة الأردن والعراق في كأس آسيا واللقطة التي تسببت بطرد ايمن حسين تغريم بنكين في اليمن بـ 7 ملايين ريال وامهالهما شهرا قبل الغاء التراخيص اليمن تتضامن مع الأردن وتعزي أمريكا.. بيان ايقاف مسئول سعودي كبير تورط بقضايا فساد.. تفاصيل امريكا تضع الكرة في ملعب إيران بشأن استمرار عملياتها العسكرية ضد الحوثيين
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن رفض روسيا الاتحادية طلبا تقدمت به جماعة الحوثي بالاعتراف الرسمي بشرعية الحكومة الانقلابية بصنعاء.
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن وفد جماعة الحوثي برئاسة الناطق الرسمي "محمد عبد السلام " نقل رسالة من قيادة المليشيا الى الحكومة لروسية اثناء زيارته الراهنة لموسكو تضمنت طلب اعتراف رسمي من قبل روسيا الإتحادية بشرعية الحكومة الانقلابية بصنعاء .
وأشارت المصادر الى أن الحكومة الروسية اعتذرت عن التعاطي الإيجابي مع طلب قيادة الحوثيين لاعتبارات تتعلق بكون هناك حكومة يمنية معترف بها دوليا تمتلك ممثلية دبلوماسية رسمية في موسكو ورغبة روسيا في دفع عملية السلام في اليمن عبر تشجيع التوافق بين الأطراف اليمنية على التوصل لتسوية سياسية وان موسكو ترغب ان تكون جزء من الحل في اليمن وليس المشكلة.