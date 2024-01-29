تحرك جديد لـ الرئاسي يهدف الى تضييق الخناق على المليشيات مالياً وسياسياً

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دعا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الاتحاد الاوروبي الى الالتحاق بالاجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية، وتصنيفها منظمة ارهابية دولية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس.
واستعرض اللقاء، مستجدات الوضع المحلي، وفرص استئناف جهود الوساطة الاممية لاحياء العملية السياسية في اليمن، وتداعيات الهجمات الارهابية الحوثية ضد الشحن البحري على الامن والسلم الدوليين، والاوضاع المعيشية للشعب اليمني.
كما تطرق اللقاء الى مسار الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والدور الاوروبي المطلوب لدعم هذه الاصلاحات واحتواء الاثار المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، بما في ذلك الاجراءات المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء لتحسين الاوضاع المعيشية، واستدامة الخدمات الاساسية.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدعم الاتحاد الاوروبي لمجلس القيادة والحكومة، وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، بما في ذلك التعهدات الاوروبية لتخفيف المعاناة الانسانية.
ووضع السفير فيناليس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في صورة مستجدات موقف الاتحاد الاوروبي من تصعيد المليشيات الحوثية في البحر الاحمر وخليج عدن، مع استمرار دعمه الكامل لمساعي المبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.