ميلشيا الحوثي تدشن حملات تحشيد قسرية في ثلاث محافظات يمنية للدفع بتعزيزات جديدة الى جبهات مأرب والجوف وشبوة

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تواصل ميلشيا الحوثي عملية تحشيد واسعة للمقاتلين من عدة مناطق قبلية بمحيط صنعاء للدفع بهم كتعزيزات الى جبهات مأرب والجوف ".
وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء لـ" مأرب برس" أن قيادات حوثية بارزة تشرف على حملة تحشيد واسعة للمقاتلين في مناطق " بني مطر وبني الحارث وهمدان بمحيط صنعاء الى جانب تدشين حملة مماثلة في مديرية سفيان بعمران المتاخمة للعاصمة وبعض المناطق القبيلة بالبيضاء .
وأشارت المصادر الى أن ميلشيا الحوثي أجبرت مشائخ مناطق الطوق الأمني للعاصمة على الدفع بمجندين جدد بهدف ارسالهم الى جبهات مأرب والجوف وشبوة وهددت باعتقال وتفجير منازل من يتقاعسون عن المشاركة الفاعلة في حملة التحشيد القسرية.
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