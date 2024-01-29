ملخص ما حدث في مباراة الأردن والعراق في كأس آسيا واللقطة التي تسببت بطرد ايمن حسين

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تأهل منتخب الأردن الى ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023، بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على العراق، في المباراة التي أقيمت على ستاد الخليفة الدولي بدولة قطر.
وشهدت الدقائق الأولى من المباراة على سيطرة من منتخب العراق بعد عدة هجمات راوغ فيها خط دفاع المنتخب الأردني.
فيما باغت علي علوان خط دفاع العراق بهجمة خطرة في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.
ونجح يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول في إحراز الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد انفراد بحارس المرمى، ليضع الأفضلية لمنتخب الأردن في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني نجح سعد ناطق في احراز هدف التعادل لمنتخب العراق في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
ولم ينتظر أيمن حسين كثيراً ليحرز الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 76، لكنه تلقى الكرت الاحمر بسبب طريقة احتفاله بالهدف لتكمل العراق المباراة بعشرة لاعبين.
بعدها أضاف الحكم الإسترالي علي رضا فاغهاني 7 دقائق كوقت بديل من الضائع والعراق متقدم بهدفين لهدف ليفاجأ لاعب الأردن العراق يزن العرب بهدف التعادل في الوقت القاتل بعد أن ارتدت الكرة من الحارس العراقي، ثم يحرز نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن في اخر ثواني الوقت الإضافي.
وبهذه النتيجة تأهل منتخب الأردن إلى دور الثمانية وسيواجه منتخب طاجيكستان ، فيما يغادر منتخب العراق البطولة.