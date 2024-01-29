اليمن تتضامن مع الأردن وتعزي أمريكا.. بيان

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع الحدودية في المملكة الاردنية الهاشمية في استهداف صارخ لسيادة وأمن واستقرار الأردن الشقيق.

واكدت وزارة الخارجية في بيان ، موقف الجمهورية اليمنية، وتضامنها الكامل مع الأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً..معربة عن تعازيها لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي اسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود, وفق وكالة سبأ.

وحذر البيان، من تزايد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني في عدد من الدول العربية بشكل متصاعد بهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة..داعياً المجتمع الدولي، الى بذل الجهود والعمل بشكل موحد لمجابهة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني عبر مليشياته المنتشرة في المنطقة والتي لن ينحصر خطرها على دول المنطقة والإقليم بل سيمتد ليهدد الأمن والسلام العالمي.