تغريم بنكين في اليمن بـ 7 ملايين ريال وامهالهما شهرا قبل الغاء التراخيص اليمن تتضامن مع الأردن وتعزي أمريكا.. بيان ايقاف مسئول سعودي كبير تورط بقضايا فساد.. تفاصيل امريكا تضع الكرة في ملعب إيران بشأن استمرار عملياتها العسكرية ضد الحوثيين الحوثيون يعلنون عن هجوم جديد استهدف سفينة امريكية بارقة أمل للنجاه من الموت المحتوم … أول لقاح لسرطان الأمعاء قد يكون متاحا خلال هذه المدة تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وفاة الهداف المشهور وعلى أرض الملعب الكشف عن تفاصيل جديدة في ضربة قاعدة أميركية في الأردن وإصابة 34 جندياً أميركياً قوات روسيا تفاجئ دولالغرب في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل منها
دانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع الحدودية في المملكة الاردنية الهاشمية في استهداف صارخ لسيادة وأمن واستقرار الأردن الشقيق.
واكدت وزارة الخارجية في بيان ، موقف الجمهورية اليمنية، وتضامنها الكامل مع الأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً..معربة عن تعازيها لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي اسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود, وفق وكالة سبأ.
وحذر البيان، من تزايد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني في عدد من الدول العربية بشكل متصاعد بهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة..داعياً المجتمع الدولي، الى بذل الجهود والعمل بشكل موحد لمجابهة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني عبر مليشياته المنتشرة في المنطقة والتي لن ينحصر خطرها على دول المنطقة والإقليم بل سيمتد ليهدد الأمن والسلام العالمي.