ايقاف مسئول سعودي كبير تورط بقضايا فساد.. تفاصيل

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- واس

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني.

وصرح مصدر مسؤول في الهيئة بأنه تم إيقاف عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 200 و6 ملايين و630 ألف و905 ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها مليون و298 ألف و923 ريالاً، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.

كما أضاف أن شريكي المذكور بالشركة، المواطنين سعيد بن عاطف أحمد سعيد وجمال بن خالد عبد الله الدبل اللذان تم إيقافهما أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.

كذلك نوه المصدر إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.