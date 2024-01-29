ايقاف مسئول سعودي كبير تورط بقضايا فساد.. تفاصيل امريكا تضع الكرة في ملعب إيران بشأن استمرار عملياتها العسكرية ضد الحوثيين الحوثيون يعلنون عن هجوم جديد استهدف سفينة امريكية بارقة أمل للنجاه من الموت المحتوم … أول لقاح لسرطان الأمعاء قد يكون متاحا خلال هذه المدة تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وفاة الهداف المشهور وعلى أرض الملعب الكشف عن تفاصيل جديدة في ضربة قاعدة أميركية في الأردن وإصابة 34 جندياً أميركياً قوات روسيا تفاجئ دولالغرب في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل منها اليابان تعلن الانظمام مع دول الغرب في تعليق تمويلها لوكالة غوث لـ الأونروا الجيش الأميركي يعلن عن ارتفاع عدد الجنود المصابين في هجوم الأردن إلى 34
فيما تواصل جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، مهددة سلامة الملاحة الدولية في هذا المرر المائي المهم، أكدت البحرية الأميركية أنها ستواصل حماية السفن.
وأوضح وزير البحرية الأميركية، كارلوس ديل تورو، أن بلاده ستواصل شن ضربات على مواقع الحوثيين، مشيراً إلى أن مدة العملية تعتمد على إجراءات إيران التي تقدم المساعدة لتلك الجماعة.
كما قال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" الأحد: ربما ينبغي أن نسأل إيران حول مدة العملية، فهي تستمر في دعم الحوثيين مالياً وتزويدهم بالأسلحة." وأضاف "آمل وأتوقع ألا يستمر هذا إلى أجل غير مسمى"، في إشارة إلى الدعم الإيراني للحوثيين.