بارقة أمل للنجاه من الموت المحتوم … أول لقاح لسرطان الأمعاء قد يكون متاحا خلال هذه المدة تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وفاة الهداف المشهور وعلى أرض الملعب الكشف عن تفاصيل جديدة في ضربة قاعدة أميركية في الأردن وإصابة 34 جندياً أميركياً قوات روسيا تفاجئ دولالغرب في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل منها اليابان تعلن الانظمام مع دول الغرب في تعليق تمويلها لوكالة غوث لـ الأونروا الجيش الأميركي يعلن عن ارتفاع عدد الجنود المصابين في هجوم الأردن إلى 34 طاجيكستان تفاجئ الإمارات وتقصيها من ثمن نهائي كأس آسيا المهندس محسن بن وهيط يتفقد سير العمل في منشأة لتعبئة الغاز المنزلي الإيطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة للتنس
قد يكون أول لقاح لعلاج سرطان الأمعاء متاحا خلال عامين فقط، ما قد ينهي الحاجة إلى الجراحة.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، يقوم الأطباء في مؤسسة Royal Surrey NHS Foundation Trust بتجربة اللقاح على المرضى في المملكة المتحدة وأستراليا.
ويأمل العلماء أن يؤدي العلاج، الذي يعطى على ثلاث جرعات بفارق أسبوعين، إلى تدريب جهاز المناعة على محاربة السرطان وتقليص حجمه.
وإذا نجح هذا العلاج، فقد يلغي الحاجة إلى العلاج القياسي الحالي، وهو عملية جراحية لإزالة الورم، مع منع تكرار أي سرطان في المستقبل.
وطوّر اللقاح كل من الدكتور توني ديلون، استشاري الأورام الطبية في Royal Surrey، والبروفيسور تيم برايس من جامعة Adelaide.
ويستهدف اللقاح، الذي تصنعه شركة التكنولوجيا الحيوية Imugene، البروتين الذي يسبب "كسرا" في جهاز المناعة، ما يؤدي بشكل أساسي إلى "تنشيط" الاستجابة المناعية للجسم.
وسيتم تجربته أولا على 44 مريضا في المرحلة الثانية أو الثالثة من المرض قبل أن ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، في عشرة مواقع في المملكة المتحدة وأستراليا.
وسيتم إجراء تنظير داخلي للمرضى مع اختبار عينة من الأنسجة لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين أم لا.
وسيخضعون بعد ذلك لفحوصات قبل إعطائهم الحقن الثلاث، بفارق أسبوعين. وسيجرى فحص إضافي قبل خضوعهم لعملية جراحية لإزالة أي سرطان متبقي.
وتتم إدارة التجربة من قبل وحدة التجارب السريرية في ساوثهامبتون التابعة لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، مع مواقع في Royal Surrey ومانشستر كريستي.
وفي حالة نجاح اللقاح، فإن الباحثين واثقون من إمكانية ترخيصه للاستخدام في غضون عامين، مع إجراء المزيد من التجارب على مرضى المرحلة الرابعة وأنواع مختلفة من السرطان