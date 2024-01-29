اليابان تعلن الانظمام مع دول الغرب في تعليق تمويلها لوكالة غوث لـ الأونروا

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت اليابان إنها قررت تعليق التمويل الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، في الوقت الذي تجري فيه الوكالة تحقيقاً في مزاعم عن ضلوع أفراد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن اليابان «تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم الإرهابي على إسرائيل».

وأضافت: «رداً على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر»، مشيرة إلى أنه «في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى».

واليابان هي الدولة التاسعة التي تعلق تمويل الوكالة الأممية.

وسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان وقف تمويلها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا