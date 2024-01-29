​ الجيش الأميركي يعلن عن ارتفاع عدد الجنود المصابين في هجوم الأردن إلى 34

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، ارتفاع عدد أفرادها المصابين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية أميركية على الحدود الأردنية - السورية، إلى 34 جريحاً، يضافون إلى ثلاثة قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

وأشارت إلى أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية. وأكد مسؤول أميركي لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية، إجلاء 8 من الجنود المصابين من الأردن لحاجتهم لتدخل طبي