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طاجيكستان تفاجئ الإمارات وتقصيها من ثمن نهائي كأس آسيا

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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خرجت الإمارات من الباب الضيق لكأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بخسارتها أمام طاجيكستان التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها في البطولة القارية بركلات الترجيح 3-5.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح المنتخب الطاجيكي التسجيل بواسطة فهدات هانونوف بعد مرور نصف ساعة، قبل أن تدرك الإمارات التعادل في الرمق الأخير بواسطة خليفة الحمادي (90+5) لتفرض التمديد.

وفي ركلات الترجيح أهدر كايو كانيدو للإمارات، في حين سجلت طاجيكستان ركلاتها الخمس. وتلتقي طاجيكستان في ربع النهائي في الثاني من فبراير المقبل مع الفائز من مباراة العراق والأردن المقررة اليوم الاثنين

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