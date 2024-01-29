المهندس محسن بن وهيط يتفقد سير العمل في  منشأة لتعبئة الغاز المنزلي

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اطلع المهندس محسن بن وهيط المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز خلال زيارته، اليوم، لمنشأة مأرب لتعبئة الغاز المنزلي ، على سير أعمال المحطة وعمليات التحميل والتوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلية لمحافظ مارب من الغاز .

واستمع بن وهيط وخلال الزيارة من نائب مدير المنشأة فرع مارب المهندس صالح بن جلال ، إلى شرح مفصل عن سير العمل و عمليات استقبال المخزون من الغاز والتعبئة والتحميل والتسويق والرقابة اللاحقة على السوق من أجل منع التلاعب بها، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه سير الأداء في العملية التموينية .

و أشاد بن وهيط في ختام الزيارة التفقدية التي رافقه فيها مدير الشؤون القانونيه والمدير المالي بعمل المنشأة والعاملين فيها وبدورهم في تسهيل العملية التموينية للمواطنين من مادة الغاز المنزلي في محافظة مارب في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن