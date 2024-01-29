الإيطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة للتنس

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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توّج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إثر فوزه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات لمجموعتين الأحد 28 جانفي.

وحقّق الشاب الإيطالي ريمونتادا تاريخية بعد التأخر بمجموعتين لصفر.

وأصبح سينر أول لاعب إيطالي يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة، في أول نهائي غراند سلام يخوضه في مسيرته.

وكان سينر قد أزاح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي.