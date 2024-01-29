المهندس محسن بن وهيط يتفقد سير العمل في منشأة لتعبئة الغاز المنزلي الإيطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة للتنس غادة عبد الرازق “تصطاد العقارب” في رمضان مليشيا الحوثي تهاجم ثلاث محافظات يمنية لتدمير جهود السلام متحف أمريكي يعيد لليمن قطع أثرية قديمة قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد سريلانكية هيئة بحرية بريطانية: التصدي لقارب يحمل 5 مسلحين اقترب من سفينة قبالة سواحل الصومال الصحة العالمية تدعو المانحين إلى عدم قطع تمويل “الأونروا” تبون: الجزائر ستكون حاضرة في أيّ طاولة نقاش حول السودان مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن
توّج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إثر فوزه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات لمجموعتين الأحد 28 جانفي.
وحقّق الشاب الإيطالي ريمونتادا تاريخية بعد التأخر بمجموعتين لصفر.
وأصبح سينر أول لاعب إيطالي يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة، في أول نهائي غراند سلام يخوضه في مسيرته.
وكان سينر قد أزاح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي.