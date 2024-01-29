آخر الاخبار

المهندس محسن بن وهيط يتفقد سير العمل في  منشأة لتعبئة الغاز المنزلي الإيطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة للتنس غادة عبد الرازق “تصطاد العقارب” في رمضان مليشيا الحوثي تهاجم ثلاث محافظات يمنية لتدمير جهود السلام متحف أمريكي يعيد لليمن قطع أثرية قديمة قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد سريلانكية هيئة بحرية بريطانية: التصدي لقارب يحمل 5 مسلحين اقترب من سفينة قبالة سواحل الصومال الصحة العالمية تدعو المانحين إلى عدم قطع تمويل “الأونروا” تبون: الجزائر ستكون حاضرة في أيّ طاولة نقاش حول السودان مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن

الإيطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة للتنس

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
عدد القراءات 165

توّج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إثر فوزه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات لمجموعتين الأحد 28 جانفي.

وحقّق الشاب الإيطالي ريمونتادا تاريخية بعد التأخر بمجموعتين لصفر.

وأصبح سينر أول لاعب إيطالي يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة، في أول نهائي غراند سلام يخوضه في مسيرته.

وكان سينر قد أزاح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي.

إقراء أيضاً
نيجيريا تتخطى الكاميرون وتضرب موعدا مع أنغولا في ربع نهائي كأس إفريقيا
فياريال يسحق برشلونة بخماسية
تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة
مصر تتوّج بكأس إفريقيا لكرة اليد
مقارنة مثيرة بين أمم آسيا وأمم أفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات في أرقام
نهاية حزينة.. نقل نجم الأرجنتين إلى مستشفى الأمراض النفسية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول