غادة عبد الرازق “تصطاد العقارب” في رمضان

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تخوض النجمة المصرية غادة عبدالرازق، سباق مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل “صيد العقارب”، الذي يشاركها البطولة فيه عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة.

ويعدّ المسلسل الجديد لعبد الرازق من الأعمال الدرامية ذات الثلاثين حلقة، الذي سينافس بقوة في الموسم الرمضاني الأكثر مشاهدة مع عدد كبير من المسلسلات ما بين الاجتماعية والكوميدية والأكشن، والمقرّر عرضها على شاشات قنوات المتحدة.

ويجمع العمل الذي ألّفه باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج منى قطب، إلى جانب عادة عبد الرازق كل من رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، وصفاء جلال.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ملئ بالمفاجآت، وفق ما أعلنه نجمته للصحافة المصرية. وقالت عبد الرازق إنّ مسلسلها الجديد مختلف عمّا قدمته سابقا من أعمال. وأضافت أنّها اكتشفت أنّ مؤلفه باهر دويدار كتبه منذ عقد مضى.

المصدر: وكالات