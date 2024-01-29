متحف أمريكي يعيد لليمن قطع أثرية قديمة

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أعاد متحف سميثسونيان الوطني للفن الآسيوي الأمريكي قطعا أثرية يمنية هامة تعود للحقبة التاريخية اليمنية القديمة.
وذكر موقع السفارة الأمريكية لدى اليمن أن المتحف نظم حوارًا شيقاً حول حماية التراث الثقافي مستوحى من عملية إعادة الآثار اليمنية الأخيرة المتواجدة تحت رعاية المتحف في الوقت الحالي.
وتناول السفير الأمريكي لدى اليمن “ستيفن فاجن” أهمية إعادة القطع الأثرية المنهوبة في الحفاظ على التراث الثقافي الغني لليمن.
وتواصل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية طمس الحضارة اليمنية القديمة من خلال دعم تجار تهريب الآثار في محاولة بائسة لإحلال ما تطلق عليه إسم “الهوية الإيمانية” المرتبطة بالهادي الرسي الطبطبائي فارسي الأصل بدلا من ” الهوية اليمانية العربية.