قراصنة صوماليون يستولون على سفينة صيد سريلانكية

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت البحرية السريلانكية، اليوم الأحد، أن أشخاصاً يشتبه في أنهم قراصنة صوماليون استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقماً مكوناً من ستة أفراد، في أحدث هجوم على السفن بالمحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية غايان ويكراماسوريا: "تفيد معلوماتنا بأنه تم اختطافهم من قِبل قراصنة صوماليين"، مضيفاً أنه تم احتجاز السفينة "لورينزو بوتا-4"، أمس السبت، على بعد نحو 840 ميلاً بحرياً جنوب شرقي العاصمة الصومالية مقديشو.

وأشار ويكراماسوريا في تصريحات صحافية إلى أن سريلانكا نبهت القوات البحرية المشتركة، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة القرصنة. وأضاف أن البحرية التابعة للهند المجاورة أرسلت سفينة حربية للتحقيق، بينما تُعد البحرية السريلانكية سفينة للسفر إلى المنطقة.

وبلغت الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون ذروتها في عام 2011، حينما شن القراصنة المسلحون هجمات على مسافة تصل إلى 3655 كيلومتراً من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة.