هيئة بحرية بريطانية: التصدي لقارب يحمل 5 مسلحين اقترب من سفينة قبالة سواحل الصومال

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد؛ إنها تلقت بلاغًا باقتراب قارب على متنه خمسة أفراد، بينهم مسلحون، من سفينة على بُعد 70 ميلًا بحريًا شمال غرب بوصاصو في الصومال، بحسب وكالات.

وذكرت الهيئة في بيان: "الفريق الأمني المسلح على متن السفينة، أطلق طلقتين تحذيريتين وابتعد القارب"، مضيفة أن جميع طاقم السفينة في أمان، وواصلوا طريقهم نحو وجهتهم.

وتشهد الملاحة البحرية في البحر الأحمر توترات عسكرية إثر استمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية بدفع إيراني، ضمن مخطط لعسكرة البحر الأحمر.