الصحة العالمية تدعو المانحين إلى عدم قطع تمويل “الأونروا”

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال غيبريسوس، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة “إكس”: “إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة”

وشدد أن “قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بسكان قطاع غزة الذين يعانون بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم”.

ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا

ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها “لن تقطع المساعدات”.

من جانبه، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن “أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة”.

وقالت “أونروا” الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في عملية السابع من أكتوبر.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية