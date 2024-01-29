تبون: الجزائر ستكون حاضرة في أيّ طاولة نقاش حول السودان

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد 28 جانفي، إنّ “الجزائر تقف إلى جانب السودان في الأوضاع الصعبة ومواجهة قوى الشرّ التي تستهدفه”، وفق تعبيره، وذلك خلال لقائه مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأجرى تبون محادثات موسعة مع البرهان، الذي يجري زيارة للجزائر لم يعلن عنها مسبقا، وشملت المحادثات وفدا رسميا من الجانبين.
وأكّد تبون في تصريح صحفي مشترك مع البرهان، أنّ الجزائر ستكون حاضرة في أي طاولة نقاش عربية أو إقليمية حتى يتجاوز السودان هذه المحنة.
من جانبه شدد البرهان على أنّ السودان “يتعرض لمؤامرة بتواطؤ من اسماهم “شركاء إقليميين ودوليين”، معربا “عن سعادته بأن تكون الجزائر في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية”.
وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى التوافق في وجهات النظر مع الجزائر حول العديد من القضايا الراهنة.
وكان إعلام مجلس السيادة السوداني، قد أعلن أن البرهان سيجري مباحثات مع تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكانت صحيفة “الأحداث” السودانية أشارت أمس السبت، إلى أن الجزائر بدأت بلعب دور بالمبادرات لخوض مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع، بعد وصول وفد جزائري إلى مدينة “بورتسودان”، يحمل مقترحات.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تتواصل فيه منذ أفريل الماضي، المواجهات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.