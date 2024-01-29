مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس/متابعات

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أعلن الجيش الأمريكي الأحد 28 جانفي، عن مقتل 3 من عناصره في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، علما أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: “قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأمريكي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية”.

وفي أول تعليق على العملية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الهجوم على القوات الأمريكية، “نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق”. واضاف الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض: نجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران.

وتعهد بايدن بمحاسبة “كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها”، مشددا على المحافظة على “الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب”.

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن على تفاصيل الهجوم ضد العسكريين الأمريكيين في شمال شرق الأردن.