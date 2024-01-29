في اليوم 115 للعدوان..ارتفاع الحصيلة  إلى 26422 شهيدا

الإثنين 29 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس/متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا غالبيّتهم من النساء والأطفال. وأضافت الوزارة أنّ الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولليوم الـ115، يواصل الاحتلال استهدافه مدينة خانيونس ومحاصرة سكانه.

وقالت مصادر فلسطينية إنّ المدفعية الإسرائيلية كثّفت الأحد قصفها شمالي قطاع غزة. من جانبه، أورد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها محيط مستشفى الأمل في خانيونس.

وشنّت طائرات المحتل غارتين على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة وغارة ثالثة غربي المدينة. وفي سياق التصعيد الإسرائيلي، دمرت قوات الاحتلال منازل سكنية في جورة العقاد وحي الأمل غربي خان يونس. وقالت مصادر إعلامية إن الاحتلال يواصل حصاره على المرافق الصحية في خانيونس ويمنع حركة طواقم الإنقاذ.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الفلسطينيين اضطروا إلى دفن 150 شهيدا في ساحة مستشفى مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار الاحتلال المطبق عليه.