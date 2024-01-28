وزير الدفاع يبحث مع بعثة الصليب الأحمر عدداً من المواضيع الإنسانية خبراء عسكريون : هذه سيناريوهات التصعيد في سواحل اليمن فشل المحادثات الأمريكية الصينية بشأن هجمات البحر الأحمر البحرية الأمريكية: سنواصل شن ضربات على مواقع الحوثيين لحماية السفن في البحر الأحمر حريق يلتهم مخيم للنازحين في عتق شبوة البنك الدولي: استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر سيحدث أزمة مدمرة بريطانية تفشل هجوم مسير في البحر الأحمر مكتب الأوقاف والإرشاد يدشن توزيع تقويما فلكيا خاصا بمحافظة مأرب اعتمد معايبر دقيقة وحديثة مؤسسة توكل كرمان تكشف عن قبول أكثر من 5 ألف طالب من 13 جنسية لدراسة اللغة الانجليزية ضمن برنامج دبلوم تأهيل الشباب لسوق العمل أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن
بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة الصليب الأحمر ممثلة برئيس البعثة يان بوخلي ونائبة إدارة الحماية فاليريا جيمالو والمستشار السياسي بهاء السلامي؛ التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من المواضيع الإنسانية.
وأشاد وزير الدفاع بالدور الإنساني لبعثة الصليب الأحمر الدولي وجهودها في التخفيف من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين من خلال التوعية وإقامة الدورات التدريبية المختلفة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال مستشفياتها الميدانية.
وأوضح وزير الدفاع أن منتسبي القوات المسلحة ملتزمون بالقانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد، على النقيض من مليشيا الحوثي الإرهابية التي لا تراعي اي مواثيق او قوانين دولية او محلية، مؤكدا استعداد وزارة الدفاع تذليل كافة الصعوبات وتسهيل مهام البعثة في أداء عملها الإنساني.
ونوه الفريق الداعري إلى زراعة مليشيا الحوثي الإرهابية ملايين الألغام بعد اعلان اليمن خالية منها عام 2010، مشيدا في ذات الصدد بالجهود المبذولة من قبل البرنامج الوطني لنزع الالغام والبرنامج السعودي "مسام" في تطهير مساحات واسعة وانتزاع مئات الآلاف من الالغام التي زرعتها المليشيا الارهابية الحوثية.
من جهتها عبرت بعثة الصليب الأحمر عن شكرها لوزير الدفاع على تسهيل مهامها، مؤكدة العمل في مشاريع إنسانية جديدة خلال العام الحالي 2024.