وزير الدفاع يبحث مع بعثة الصليب الأحمر عدداً من المواضيع الإنسانية

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_وكالات

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة الصليب الأحمر ممثلة برئيس البعثة يان بوخلي ونائبة إدارة الحماية فاليريا جيمالو والمستشار السياسي بهاء السلامي؛ التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من المواضيع الإنسانية.

وأشاد وزير الدفاع بالدور الإنساني لبعثة الصليب الأحمر الدولي وجهودها في التخفيف من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين من خلال التوعية وإقامة الدورات التدريبية المختلفة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال مستشفياتها الميدانية.

وأوضح وزير الدفاع أن منتسبي القوات المسلحة ملتزمون بالقانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد، على النقيض من مليشيا الحوثي الإرهابية التي لا تراعي اي مواثيق او قوانين دولية او محلية، مؤكدا استعداد وزارة الدفاع تذليل كافة الصعوبات وتسهيل مهام البعثة في أداء عملها الإنساني.

ونوه الفريق الداعري إلى زراعة مليشيا الحوثي الإرهابية ملايين الألغام بعد اعلان اليمن خالية منها عام 2010، مشيدا في ذات الصدد بالجهود المبذولة من قبل البرنامج الوطني لنزع الالغام والبرنامج السعودي "مسام" في تطهير مساحات واسعة وانتزاع مئات الآلاف من الالغام التي زرعتها المليشيا الارهابية الحوثية.

من جهتها عبرت بعثة الصليب الأحمر عن شكرها لوزير الدفاع على تسهيل مهامها، مؤكدة العمل في مشاريع إنسانية جديدة خلال العام الحالي 2024.